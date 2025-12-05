Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Молодежном переулке сносят незаконно работавший автосервис

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга демонтирует павильон автосервиса площадью 730 кв. м в Молодежном переулке, продолжавший работать после истечения срока аренды. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Демонтаж незаконно работавшего павильона автосервиса в молодежном переулке

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Когда срок по договору с городом закончился, ККИ направил уведомления о необходимости добровольно освободить территорию, однако арендатор их проигнорировал.

Затраты на демонтаж комитет планирует взыскать через суд.

Артемий Чулков

