В Молодежном переулке сносят незаконно работавший автосервис
Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга демонтирует павильон автосервиса площадью 730 кв. м в Молодежном переулке, продолжавший работать после истечения срока аренды. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Смольного.
Демонтаж незаконно работавшего павильона автосервиса в молодежном переулке
Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Когда срок по договору с городом закончился, ККИ направил уведомления о необходимости добровольно освободить территорию, однако арендатор их проигнорировал.
Затраты на демонтаж комитет планирует взыскать через суд.