Зимний книжный фестиваль, предновогодний фестиваль «КультТорг» и арт-маркет «Смерч»

В предстоящие выходные в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль «Смены» с большой программой на нескольких площадках города. Предновогодний фестиваль разумного потребления «КультТорг» объединит гаражную распродажу и сбор вторсырья. Казанцы смогут посетить шоу комедийной импровизации Improv.Минск. Группа «Ундервуд» и Константин Хабенский выступят с театрально-концертной программой к 100-летию Булата Окуджавы. Также в планах: документальный спектакль «Жест», арт-маркет «Смерч» и «Зверополис 2» в кино. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

6 декабря в ГБКЗ имени Сайдашева состоится концертная программа «Симфония неоклассики» в исполнении солистов оркестра CAGMO при свете свечей. На концерте прозвучит музыка композиторов современной классики Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера и других. Начало в 18:00, билеты от 2800 руб. (6+)

8 декабря в Татарской филармонии имени Тукая выступит Филармонический джаз-оркестр РТ и пианист, джазовый импровизатор Олег Аккуратов. В программе: вокальные и инструментальные джазовые импровизации, произведения зарубежных, российских и татарстанских композиторов. Начало в 18:30, билеты от 1200 руб. (12+)

9 декабря в ДК Химиков пройдет новогодний концерт в сиянии свечей. Гостей ждут композиции в духе предстоящего праздника — от «Вальса цветов» Чайковского и светлой Ave Maria Баха / Гуно до вальсов из фильмов о Гарри Поттере и новогоднего хита ABBA Happy New Year. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2590 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

С 5 по 6 декабря в Особняке Демидова пройдут показы полубиографичного спектакля «Табу», в котором соединяются истории трех женщин начала двадцатого века: Фатихи Аитовой, Сары Шакуловой и Сары Садыковой. Эти истории о страсти к своему делу, которая сильнее разочарований и смерти. Начало показов в 19:00, стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

5 декабря на сцене театральной площадки MON покажут спектакль «Единственный берег», источником вдохновения для которого стал остров-град Свияжск. Река, Небо, Остров и его Люди. Из этих элементов родилось три беспокойных текста, которые слились в единую пластичную и чувственную историю. Начало в 19:00, билеты от 380 руб. (16+)

5 декабря в театре кукол «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Альфия». Это выражение уважения и любви к великой татарской певице Альфии Авзаловой. Несмотря на то что произведение основано на жизни и творчестве певца, оно не претендует на биографическую достоверность. Начало в 18:30, билеты от 420 руб. (12+)

8 декабря в MO покажут документальный спектакль «Ым» / «Жест», основанный на историях из жизни глухих и слабослышащих. Это честный и откровенный разговор о вызовах и возможностях, с которыми сталкиваются люди, использующие жестовый язык, и об их стремлении быть услышанными. Начало в 19:00, билеты — 500 руб. (12+)

10 декабря в 23:00 Казанский ТЮЗ приглашает на ночную трамвайную прогулку в рамках иммерсивного аудиоспектакля «Мы. Трамвай. Любовь». Две сюжетные линии — одинокого пенсионера Аркадия Ивановича и влюбленных друг в друга Егора и Алины — объединяет любовь. Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, где каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники. Декорациями станут реальные виды Казани. Стоимость билетов — от 900 руб. (14+)

Что смотреть в кино

Триллер «Умри, моя любовь» с Дженифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях идет в кинотеатрах. Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново. Но страсть постепенно сменяется одержимостью, а любовь и безумие идут рука об руку. (18+)

Комедию «Письмо Деду Морозу» можно посмотреть в казанских кинотеатрах. В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям, и вся его жизнь состоит из сплошных правил. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания начинают сбываться, и в опасности не только сам Петр, но и, возможно, весь мир. (6+)

4 декабря в прокат выходит российская комедия «Шальная императрица». Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивается в XXI веке. Но подруги начинают замечать, что реальность вокруг начинает меняться. (18+)

С 6 декабря в казанских кинотеатрах сети «Синема 5» стартуют показы анимационного фильма «Зверополис 2». В новой части Джуди Хопс и Ник Уайлд берутся за новое дело: в город заявляется таинственная рептилия — и Зверополис моментально перестает быть спокойным местом. Напарникам приходится работать под прикрытием и разъезжать по самым разным районам города.

Чем заняться еще

5 декабря в 19:00 в выставочном зале Национальной библиотеки РТ откроется выставка «Художник-график —> дизайнер. Рождение профессии», которая представит архив Валерия Акопова — легенды советского графического дизайна, художника и оформителя Олимпиады-80. Вход свободный.

6 и 7 декабря в Национальной библиотеке РТ пройдет Зимний книжный фестиваль «Смены», приуроченный к 12-летию Центра современной культуры «Смена». Главной площадкой Зимнего книжного фестиваля станет Национальная библиотека РТ. События также пройдут в «Смене» и на театральной площадке MON. В программе: книжная ярмарка, презентация издательских новинок, лекционная и театральная программы. 5 декабря в «Смене» откроется групповая выставка российских художников «На ножках», задуманная как исследование дома на курьих ножках. С 5 по 7 декабря в рамках Зимнего книжного фестиваля также состоится второй фестиваль «Новая Смена» с презентациями подростковых лабораторий школы «Новая Смена», открытием выставки «Улица Кремлевская», показами кинофестиваля «Пробелы», занятиями от художественной студии «Смена Дети» и другими событиями. Зимний книжный фестиваль продлится оба дня с 11:00 до 19:00, вход свободный.

6 декабря в «Родине» состоится предновогодний фестиваль разумного потребления «КультТорг». В программе: большая гаражная распродажа, прием вторсырья от сообщества «Экологично» и мастер-классы. Мероприятие продлится с 12:00 до 19:00, вход свободный.

6 декабря в стендап-клубе «Клуп» с большим сольным концертом выступит Валерия Яковлева — звезда женской стендап-комедии и участница шоу «Женский стендап». Начало выступления в 19:00, билеты от 2000 руб. (18+)

7 декабря в ИТ-парке имени Башира Рамеева пройдет арт-маркет «Смерч» с участием более 90 художников. На маркете можно будет купить стикеры, открытки, зины, артбуки, постеры, шоперы и работы из керамики. Событие продлится с 12:00 до 18:30, билеты от 130 руб.

7 декабря в ИТ-парке имени Башира Рамеева можно будет оценить комедийную импровизацию от Improv. Минск — победителей первого сезона проекта «Импровизация. Команды» на ТНТ. Зрителей ждет 1,5 часа импровизации от комиков Сергея Гороха, Сергея Шевелева, Максима Зайца, Артема Гауса, которые обыграют заданные ситуации как в хорошо знакомых, так и новых форматах. Начало в 19:00, билеты от 1800 руб. (18+)

9 декабря в КДК имени Ленина группа «Ундервуд» и Константин Хабенский выступят с театрально-концертной программой «Полночный троллейбус», посвященной 100-летнему юбилею поэта и музыканта Булата Окуджавы. На сцене прозвучат песни из альбома «Проект О», а также отрывки из воспоминаний самого Булата Окуджавы, его стихотворения и воспоминания современников о нем. Начало в 20:00, билеты от 2500 руб. (16+)

Гузель Ахметгалиева