В Нефтекамске сыну погибшего участника СВО выплатили 400 тысяч рублей

Благодаря вмешательству прокуратуры Башкирии несовершеннолетнему сыну погибшего участника военной спецоперации выплатили 400 тыс. руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что в августе 2024 года 51-летний военнослужащий погиб на СВО. Его супруга и трое детей получили в равных долях единовременную материальную помощь на сумму 2 млн руб., предусмотренную республиканским законодательством.

Но у погибшего остался еще один сын, 2013 года рождения, в отношении которого в 2017 году установили отцовство.

Матери ребенка отказали в предоставлении меры социальной поддержки, так как ранее материальную помощь выплатили другим членам семьи погибшего военнослужащего.

Прокуратура, обратившись в суд с заявлением о взыскании части выплаты в пользу ребенка, победила в споре.

Майя Иванова