Умерла бывшая завкафедрой химии ЯГМУ

На 84-м году жизни умерла Тамара Широкова, которая была заведующей кафедрой химии с курсом фармацевтической и токсикологической химии в Ярославском государственном медицинском университете (ЯГМУ). Об этом сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯГМУ Фото: ЯГМУ

Тамара Широкова была доцентом и почетным работником высшего профессионального образования России. Кафедру она возглавляла на протяжении 28 лет — с 1983 по 2011 год.

Прощание с ней состоялось 4 декабря в городском ритуальном центре «Некрополь».

Алла Чижова