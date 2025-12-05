Умерла бывшая завкафедрой химии ЯГМУ
На 84-м году жизни умерла Тамара Широкова, которая была заведующей кафедрой химии с курсом фармацевтической и токсикологической химии в Ярославском государственном медицинском университете (ЯГМУ). Об этом сообщили в вузе.
Фото: ЯГМУ
Тамара Широкова была доцентом и почетным работником высшего профессионального образования России. Кафедру она возглавляла на протяжении 28 лет — с 1983 по 2011 год.
Прощание с ней состоялось 4 декабря в городском ритуальном центре «Некрополь».