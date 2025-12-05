Тимур Иванов вел двойную жизнь

Экс-супруга бывшего замминистра обороны выступила в Пресненском суде Москвы, рассматривающем антикоррупционный иск к Тимуру Иванову. Светлана Захарова (Маниович) заявила, что бывший муж «вел двойную, а точнее многомерную жизнь» за ее спиной, особенно работая в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов

Светлана Захарова заявила, что она возражала против его перехода на работу в министерство «из-за крайне распутной и аморальной обстановки в коллективе» особенно после того, как господин Иванов недолго поработал в администрации Московской области. «За этот период Тимур Иванов четырежды подавал на развод со мной»,— сказала госпожа Захарова.

Она также сообщила, что после того, как в 2022 году развелась с Тимуром Ивановым, узнала, что в 2018 и 2019 годах у него родилось «много внебрачных детей» от женщин, которые ей неизвестны, но все дети носят фамилию отца, а следовательно, он их признал.

Светлана Захарова заявила, что «о большом количестве имущества», оформленного, как считает прокуратура, «на третьих лиц», она узнала уже после развода и возбуждения уголовного дела в 2024 году в отношении ее бывшего мужа. Ответчица (она также фигурирует в прокурорском иске) подчеркнула, что «не претендует на все изъятые у Тимура Вадимовича объекты», в том числе антиквариат.

Однако она попросила исключить из иска прокуратуры «11 личных женских украшений и 2 украшения ее несовершеннолетней дочери из 170 изъятых» по делу Иванова, а также 2 женских из 44 изъятых у него наручных часов, 3 автомобиля из 35 транспортных средств, указанных в иске прокуратуры, а также 5 млн 914 тыс. руб., которые уже после расторжения брака поступили на ее счет и «составляют лишь малую часть из 213 млн руб., изъятых во время обысков» у бывшего замминистра.

Ранее в суде госпожа Захарова заявила, что изъятые у нее ювелирные украшения были куплены в браке с бизнесменом Михаилом Маниовичем. Она отметила, что вышла замуж за Тимура Иванова в 2009 году «по большой любви», в результате которой «разрушила свою семью» и подверглась многолетнему судебному преследованию со стороны ее первого мужа, заплатив за создание новой семьи «большую цену».

Мария Локотецкая