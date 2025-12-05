«Старейший в мире часовой ритейлер — цюрихский Beyer»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о швейцарском магазине Beyer, основанном в 1760 году и сохранившем статус семейного бизнеса.

Специалисты Christie’s вспомнили, кто старейший в мире часовой ритейлер, и написали про него лонгрид. Это цюрихский Beyer, который работает непрерывно с 1760 года и до сих пор остается семейным делом, уже восьми поколений. Текущий глава Рене Бейер — не просто владелец магазина, а человек, буквально живущий внутри часовой истории: наверху у него современный салон, а прямо под ним — музей с коллекцией автоматонов XVIII века, астрономическими часами, редкими хронометрами и механизмами. Сила Beyer заключается в долгих отношениях с часовыми домами. У семьи, например, сохранилось письмо Ганса Вильсдорфа, основателя Rolex, датированное 1956 годом, с личной благодарностью за многолетнее сотрудничество. Beyer вообще ведет себя скорее как культурная институция, а не как коммерческий ритейлер. У них собственный музей, огромный архив, академический подход к механике и редкое умение связывать историю часов с современной индустрией так, чтобы покупатель понимал не только цену, но и ценность.

