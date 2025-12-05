«Интерес к округу подтверждается статистикой сделок»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие факторы способствуют росту спроса на жилье в ВАО

Восточный округ столицы традиционно считается одной из наиболее доступных локаций на рынке первичной жилой недвижимости, но в то же время это одна из наиболее динамично развивающихся территорий столицы. Комплексная модернизация транспортной инфраструктуры, редевелопмент промышленных зон, рост качества жилой среды и запуск современных проектов формируют новый облик округа. Все это сказывается на ценах на квадратные метры и покупательской активности. По данным аналитиков компании CORE.XP, средневзвешенная цена предложения на востоке к концу осени составила почти 494 тыс. руб. за кв. м. Это на 8% дороже, чем годом ранее. Комфорт-класс показывает рост на 10% без учета программы реновации. Наибольший спрос фиксируется в районах Гольяново и Метрогородок, которые рассматриваются покупателями как сбалансированные по локации, транспорту и цене. Бизнес-класс — плюс 8%. Наиболее активно этот сегмент развивается в районах Богородское, Сокольники и Соколиная Гора, где формируется новая архитектурная среда и появляются проекты уровня бизнес- и премиум-класса. Интерес к округу подтверждается и статистикой сделок. По данным брокеров, за восемь месяцев в Восточном округе было оформлено более 4,1 тыс. сделок — это на 8% больше, чем годом ранее, несмотря на сокращение льготных ипотечных программ. При этом в отдельных районах — это Измайлово, Ивановское и Новокосино — из-за отсутствия новых проектов формируется отложенный спрос.

Светлана Бардина