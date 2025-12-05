Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, почему косметическое средство представляло угрозу для здоровья, а также о том, когда появилась его безопасная версия.

Женщины во все века готовы были на любые жертвы ради красоты — и это не преувеличение. Пудра была популярна со времен Древнего Египта. Она прятала морщины и несовершенства кожи, скрывала возраст и придавала лицу аристократическую бледность. Одна беда: для здоровья пудра была опасна, прямо-таки смертельно. Для ее приготовления египтяне использовали свинец, греки — свинцовые отходы добычи серебра, а римляне добавляли еще и уксус. Свинец оставался основой для пудры и в Европе, где со времен Елизаветы I, отбеливавшей лицо под вампира, мода на толстый слой отбеливающего свинцового порошка держалась веками. Спасла женщин, как обычно, наука. В середине XIX века в Европе начали производить пудру на основе талька. Вскоре Макс Фактор, эмигрант из России Максимилиан Факторович, бывший гример Петербургского оперного театра, запатентовал собственный вариант пудры из талька и растительного крахмала. И правильно, потому что красота, конечно, спасет мир, а вот свинец — вряд ли

Павел Шинский