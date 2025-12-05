Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, с чем в городе связывали неудачи хоккейных, баскетбольных и бейсбольных команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alec Rogers / Association for Public Art Фото: Alec Rogers / Association for Public Art

Легенда о спортивном проклятии всех спортивных клубов в Филадельфии появилась в конце 1980-х. Дело в том, что городская ратуша со статуей основателя Билли Пена долгое время была самой высокой. И вот в 1987 году в городе появляется небоскреб, который обгоняет ее по высоте. Среди поклонников спорта очень быстро возникает поверье, что теперь ни одна городская команда ничего выиграть не сможет. После того как «Филадельфия Флайерс», которая считалась явным фаворитом, уступает в финале НХЛ «Эдмонтону», о проклятии Билли Пена начинают говорить даже серьезные спортивные издания. Дальше больше: все клубы Филадельфии терпят поражение, причем даже когда доминируют. Так было с теми же хоккейными «Флайерс» в 1997-м. Чуть раньше, в 1993-м, бейсболисты «Филадельфия Филлис» уступают в мировой серии, а баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» добирается до финала лишь в 2001-м и там сокрушительно проигрывает «Лос-Анджелес Лейкерс». Причем это только вершина пирамиды.

В студенческом и любительском спорте успехов у команд Филадельфии тоже не было, хотя раньше они приносили своему городу немало призов. Более того, в конюшнях местного ипподрома стали умирать и ломать ноги лошади, которые не раз становились чемпионами. Совпадений стало слишком много. И даже те, кто считал все происходящее случайностью, замолчали. В 2007-м совет Филадельфии решил установить на крышу самого высокого небоскреба города 10-сантиметровую копию статуи Билли Пена. Теперь чиновник снова был выше всех и взирал на город почти с 300-метровой высоты. Через год после этого бейсболисты «Филлис» выиграли мировую серию, да и другие клубы стали наконец побеждать. Конечно, тех, кто не верит в проклятие Билли Пена, в Филадельфии и сейчас предостаточно. Но, когда там заложили очередной самый высокий небоскреб, статую основателя города предусмотрели еще на стадии проекта здания.

Владимир Осипов