Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об исследовании ученых из Университета Токио и его результатах.

У мозга есть особый «танцевальный режим», и искусственный интеллект обладает чем-то похожим. Ученые из Университета Токио выяснили, что, когда мы видим, как кто-то танцует, мозг воспринимает это как единое целое — музыка и движение сливаются. Это как стоять перед картиной и видеть не просто мазки, а целый образ и историю этой работы. Исследователи использовали базу данных из более чем 13 тыс. видео с уличными танцами и нейросеть, которая генерирует хореографию. Сравнивая активность мозга зрителей с работой искусственного интеллекта, они узнали следующее: у тех, кто обладал большим танцевальным опытом, нейронные паттерны были сложнее и разнообразнее, чем у любителей. Их мозг «читал» целые пласты смысла, которые были недоступны другим. Получается, что опыт не сужает восприятие, а, наоборот, раскрывает его, делая богаче и многограннее.

Но самое интересное то, что касается реакции ИИ. Модель обучили предсказывать следующее движение танцора, и она работала удивительно похоже на естественный интеллект. Как и человеческий мозг, нейросеть смотрела на всю картинку целиком и связывала движение и музыку в единый образ. Между тем The Independent публикует свежее исследование о том, какой именно вид танцев прокачивает и мозг, и сердце, и настроение. Оказывается, линейные танцы, когда участники выстраиваются в один или несколько рядов и повторяют одинаковые движения, ничем не уступают хорошей кардиотренировке. Такие групповые занятия есть практически в любом фитнес-клубе. Как добавляет британская газета, это не просто защита от деменции, но и отличный повод социализироваться.

