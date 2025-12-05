В Челябинске запустят новый автобус из Паркового до садов на АМЗ

С 6 декабря в Челябинске начнет курсировать новый маршрут №17А Профессора Благих — Нефтебазовая. На линии будут работать 10 автобусов среднего класса, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Автобусы начнут рейс из микрорайона Парковый от улицы Бейвеля. Далее они будут следовать через Чичерина, Комсомольский проспект, 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловский проспект. Завершается маршрут через улицы Воровского и Блюхера на остановке «Нефтебазовая».

Каждый автобус оснащен 25 местами для сидения, кондиционером, низким полом в салоне между первой и второй дверями, системой безналичной оплаты проезда и валидаторами. Постепенно количество единиц транспорта на маршруте увеличится с 10 до 22.

Виталина Ярховска