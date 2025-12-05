В конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов в Уфе распределят около 1 млн рублей

Администрация Уфы объявила конкурс на лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающей территории. Организация мероприятия поручена Управлению потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии. Оно обязано проводить соответствующий конкурс ежегодно с 9 декабря.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап — районный. Он проводится с 9 по 15 декабря. Второй — городской. Его сроки ограничены с 16 по 19 декабря.

Конкурсанты будут состязаться в семи номинациях: «Лучшее оформление торгово-развлекательного, развлекательного комплекса, торгового центра»; «Лучшее оформление торгового комплекса»; «Лучшее оформление объекта торговой сети»; «Лучшее оформление магазина»; «Лучшее оформление ресторана, кафе»; «Лучшее оформление объекта бытового обслуживания» и «Лучшее оформление коллективного средства размещения».

Участник, занявший первое место в своей номинации, получит 60 тыс. руб., за второе место награда составит 40 тыс. руб., а за третье — 30 тыс. руб. Общий призовой фонд — 910 тыс. руб.

Олег Вахитов