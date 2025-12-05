В Самаре комбинаты школьного питания пожаловались на итоги торгов на 118 млн рублей

В Самарское УФАС поступили жалобы от комбинатов школьного питания, которые проиграли торги на приготовление и поставку еды для учебных заведений города. Об этом сообщает антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего региональное УФАС получило 18 жалоб от ООО «Кировский комбинат школьного питания», ООО «Комбинат школьного питания» и ООО «Самарский комбинат общественного питания». Суммы лотов на торгах, в которых участвовали компании, составили от 3,56 до 12,32 млн руб.

Основная претензия заявителей была связана с пунктом контракта, который ограничивал цену платного питания. Комиссия УФАС отметила, что это требование обосновано, поскольку питание в школах предоставляется по единому меню с соблюдением санитарных норм. Заказчик предоставил разъяснения. Но заявители не смогли подтвердить факты ограничения конкуренции на торгах, и жалобы были отклонены.

Георгий Портнов