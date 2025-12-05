В Оренбуржье подрядчик не полностью отремонтировал воздушные суда для тренировочных полетов

Оренбургская транспортная прокуратура внесла представление ректору Бугурусланского летного училища гражданской авиации — филиала ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени главного Маршала авиации А.А. Новикова» касательно ремонта воздушных судов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство во время проверки законодательства о безопасности полетов установило, что училище заключило госконтракт стоимостью 2,5 млн руб. по восстановлению элементов планеров воздушных судов Diamond DA 40NG. Суда предназначены для учебно-тренировочных полетов. Подрядчик не устранил отдельные дефекты правого крыла воздушного судна в рамках взятых обязательств. Образовательное учреждение приняло работы без замечаний.

По результатам рассмотрения представления ремонт судов произвели в полном объеме.

Руфия Кутляева