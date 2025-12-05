Путин поручил почти вдвое увеличить товарооборот между Россией и Индией

Программа развития экономического сотрудничества России и Индии до 2030 года согласована. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой.

Владимир Путин отметил, что в 2024 году двусторонний товарооборот между странами увеличился на 12% и достиг порядка $65 млрд. Он обозначил цель: повысить показатель до $100 млрд.

«И чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития, — сказал он. — Этот комплексный документ задает четкие ориентиры».

Президент подчеркнул, что Россия готова обеспечивать бесперебойные поставки топлива для быстрорастущей экономики Индии.