Городецкие власти направят 1,4 млн рублей на «пик Ленина» и «пик Сталина»

Администрация Городецкого округа Нижегородской области объявила запрос котировок на установку пилонов «пик Ленина» и «пик Сталина» в Заволжье. Начальная стоимость лота составляет 1,42 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Одна из стел «пик Ленина» и «пик Сталина», сохранившихся в городе Заволжье

Фото: из Telegram-канала Александра Мудрова Одна из стел «пик Ленина» и «пик Сталина», сохранившихся в городе Заволжье

Фото: из Telegram-канала Александра Мудрова

Власти хотят восстановить стелы в районе домов №№1 и 14 по улице Советской. Глава округа Александр Мудров ранее рассказывал в своем Telegram-канале, что стелы в советское время создали комсомольцы. «Одну радостно назвали «Пик Ленина», другую — «Пик Сталина». Шли годы. Первый пик куда-то делся (лихие 90-е). Второй пик грустно разрушается во дворе многоквартирных домов»,— писал господин Мудров.

В сентябре и ноябре администрация уже объявляла закупки на установку пилонов. Тогда начальная стоимость составляла почти 420 тыс. руб., но на обе закупки никто не заявился.

Александр Мудров комментировал, что всех смущает цена и кажущаяся непомерность работы. «Мы знаем, у нас живут добрые и неравнодушные люди (с деньгами), которых не смутит отсутствие наживы в данном случае, но которые поддерживают наше стремление реализовать город советской мечты!»,— отмечал чиновник.

Итоги нового запроса котировок подведут 15 декабря. Завершить работы требуется до 20 марта 2026 года.

Галина Шамберина