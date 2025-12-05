Жителя Башкирии обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Прокуратура Демского района Уфы утвердила обвинительное заключение по делу 19-летнего жителя Уфимского района, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ) и отмывании денег (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле этого года обвиняемый согласился стать курьером для передачи денег мошенникам. Через месяц он получил более 2,6 млн руб., которые обменял на цифровую валюту в Уфе и зачислил на электронный кошелек, предоставив доступ соучастникам.

Обвиняемый частично признал вину и возместил ущерб.

Дело направлено в Демский районный суд Уфы.

