Сотрудники банка Уралсиб в Уфе предотвратили две попытки мошенничества

В Уфимском отделении банка Уралсиб сотрудники предотвратили две попытки хищения средств за три дня. В обоих случаях мошенники действовали по одной и той же популярной схеме – пенсионерам поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками государственных органов, которые склоняли своих потенциальных жертв снять деньги со вкладов и перевести на «безопасный счет».

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

25 ноября 78-летняя клиентка обратилась за досрочным закрытием вклада на сумму 1,2 млн рублей. Женщина путалась в объяснениях и называла разные причины снятия средств. Несмотря на разъяснения сотрудников банка о возможном мошенничестве и последующее подключение к разговору представителей полиции, она отрицала факт мошеннических звонков. Уже позднее, после доверительной беседы, пожилая женщина призналась, что на ее телефон действительно поступали звонки от людей, выдававших себя за представителей госорганов.

27 ноября аналогичная ситуация произошла с 88-летней клиенткой, которая намеревалась закрыть вклад на 960 тыс. рублей, мотивируя это тем, что ей потребовались средства на лечение. В ходе беседы с сотрудниками банка также выяснилось, что ей также звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур, и настаивали на снятии наличных и последующем переводе на «безопасный счет».

В обоих случаях сотрудники банка Уралсиб своевременно распознали признаки мошеннического воздействия и совместно с полицией предотвратили операции, благодаря чему удалось полностью сохранить средства клиентов.

Банк Уралсиб напоминает: сотрудники банков, коммунальных служб и государственных органов в телефонном разговоре не просят переводить деньги, сообщать смс-коды или скрывать информацию от родственников. При любом сомнительном звонке лучше прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию. Если вы сообщили смс-код или конфиденциальные данные, немедленно обратитесь на горячую линию банка. Подробные советы по финансовой безопасности размещены на официальном сайте Банка Уралсиб.

