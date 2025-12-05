Прокуратура КБР отправила в суд дело о мошенничестве с землей в Приэльбрусье

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики направила в Урванский районный суд уголовное дело против 55-летней жительницы республики, сообщает пресс-служба надзорного органа. Следователи обвиняют ее в покушении на мошенничество в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Женщина пыталась зарегистрировать право собственности на земельный участок стоимостью свыше 8,3 млн руб. внутри национального парка «Приэльбрусье».

Обвиняемая подготовила подложные документы: постановление главы администрации села Эльбрус и свидетельство о праве на землю от 1999 года. С этими бумагами она обратилась в многофункциональный центр Урванского района, а оттуда — в Управление Росреестра по КБР. Работник Росреестра отказал в регистрации из-за несоответствий, что прервало преступный план. Инцидент произошел в Урванском районе, где парк «Приэльбрусье» занимает тысячи гектаров охраняемой территории в предгорьях Эльбруса. Прокуратура КБР подтвердила утверждение обвинительного заключения и передачу дела в суд.

Аналогичные попытки мошенничества с землей в этом парке фиксировали ранее: в мае 2025 года Эльбрусский райсуд дал три года условно экс-главе села Эльбрус за похожую аферу. Такие схемы угрожают уникальной экосистеме парка, включенного в список ЮНЕСКО, где земля стоит дорого из-за туристического потенциала.

Прокуроры выявили подделку в ходе проверки Росреестра. Обвиняемая рассчитывала легализовать участок площадью не менее 10 соток — типичный размер для подобных участков в заповедной зоне. Урванский суд теперь рассмотрит дело по существу, а прокуратура требует строгого наказания за угрозу особо охраняемой территории. В КБР участились случаи рейдерства на землях нацпарков: в 2025 году СК возбуждал несколько дел по аналогичным статьям на суммы от 1,2 млн до 23 млн руб.

Станислав Маслаков