В США арестовали близнецов, стиравших правительственные базы данных

Министерство юстиции США арестовало братьев-близнецов Муниба и Сохаиба Ахтеров, которые работали в компании-подрядчике американского правительства. Они массово удаляли государственные базы данных или крали данные из них.

По данным следствия, в феврале этого года братья решили стереть 96 правительственных баз данных после того, как им сообщили об увольнении из компании Opexus, которая занимается обработкой и хранением правительственных данных. Тем самым Ахтеры решили навредить компании и правительству в отместку за увольнение. Кроме того, по данным Минюста, они пытались продать доступ к некоторым базам данных.

Об этом деле стало известно в мае, когда Bloomberg опубликовало собственное расследование, в котором утверждалось, что близнецы удалили или скомпрометировали несколько десятков правительственных баз данных. Сообщалось, что они, в частности, стерли некоторые базы данных Налоговой службы США, министерств юстиции и внутренних дел, нескольких управлений полиции, в том числе полиции Капитолия, отвечающей за защиту Конгресса США.

Это не первое подобное дело против Муниба и Сохаиба Ахтеров. В 2015 году их приговорили к нескольким годам тюрьмы (одного из братьев к двум годам, другого — к трем годам и трем месяцам) за причастность к утечкам данных Государственного департамента США и частной компании. По данным Bloomberg, причиной их увольнения в нынешнем году стало как раз то, что в Opexus узнали об этой истории.

Яна Рождественская