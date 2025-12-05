Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону в реестр ОКН внесли 18 объектов нематериального достояния

В реестр культурного наследия Ростовской области за последние три года включили 18 объектов нематериального этнокультурного достояния. Два из них могут быть внесены в федеральный реестр. Об этом сообщил «РБК Юг и Северный Кавказ» со ссылкой на директора областного дома народного творчества Викторию Мелихову.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Отмечается, что за семь месяцев 2025 года в рамках фестиваля «Донское наследие» в Ростовской области было организовано и проведено 11 фольклорно-этнографических экспедиций, в которых активно участвовал Государственный Российский Дом народного творчества (ГРДНТ).

Наталья Белоштейн

