В Самарской области в местах реабилитации участников СВО откроют центры фиджитал-спорта

Ветераны СВО обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой построить центры по фиджитал-спорту в местах реабилитации участников спецоперации. Глава региона поддержал эту просьбу. Об этом стало известно во время прямой линии с губернатором в пятницу, 5 декабря.

Фиджитал-спорт представляет собой вид соревнований в двух форматах: цифровом и физическом. Его участники сначала состязаются в виртуальной среде, например, в симуляторе футбола, баскетбола или хоккея. После этого соревнования продолжаются в реальном мире, и во время него спортсмены демонстрируя навыки на площадке. Итоговый результат определяется, исходя из достижений участников в обоих этапах.

Георгий Портнов