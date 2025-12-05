Замглавы Кировского района Перми оставили в СИЗО

Пермский краевой суд признал законным арест заместителя главы Кировского района Перми Дмитрия Сыпачева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Уголовное дело в отношении господина Сыпачева было возбуждено 24 ноября 2025 года. Спустя три дня он был задержан, а 29 ноября Ленинский суд Перми отправил его в СИЗО. По версии следствия, господин Сыпачев причастен к мошенничеству с оформлением выплаты гражданам, содействующим подписанию контрактов с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.

В администрации Кировского района господин Сыпачев отвечает в том числе за организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации, обеспечивает реализацию действующего законодательства о труде и муниципальной службе, противодействии коррупции.