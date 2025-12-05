Экс-глава района Новосибирской области вышла на свободу

Из заключения освободилась экс-глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова, которая была осуждена за мошенничество и превышение должностных полномочий (ст. 159 и ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили источники редакции. Информацию подтвердил адвокат Евгений Старостенко. «Я безусловно удовлетворен тем фактом, что моя подзащитная на свободе. Вместе с тем я убежден, что Лилия Владимировна не совершала инкриминируемых ей преступлений и подлежала полному оправданию, о чем защита и заявляла в судах первой и апелляционной инстанций. Я, как ее защитник, намерен и в дальнейшем добиваться снятия с нее всех обвинений»,— сказал «Ъ-Сибирь» адвокат.

Осенью правоохранители завели дело в отношении Лилии Некрасовой. В его материалах указывается, что она фиктивно трудоустроила своего супруга в две муниципальные организации, где он незаконно получил зарплату на сумму около 800 тыс. руб. Кроме того, глава района, считает следствие, поручила принять построенный с нарушениями каркас здания очистных сооружений в поселке Сузун. Впоследствии конструкция здания обрушилась, ущерб составил 7,8 млн руб.

В июне 2025 года Сузунский райсуд приговорил Лилию Некрасову к 4,5 годам колонии, 2,5 года лишения свободы получил ее муж Дмитрий Некрасов, который обвинялся только в мошенничестве. После оглашения решения обоих взяли под стражу.

В ноябре Новосибирский областной суд существенно смягчил супругам приговор. Дмитрий Некрасов отделался условным сроком. Лилии Некрасовой снизили наказание с 4,5 лет до 2,5 лет. В срок наказания ей зачли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом в ходе предварительного расследования.

Илья Николаев