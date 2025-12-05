Власти Стерлитамакского района вновь пытаются купить квартиру

Администрация Стерлитамакского района запрашивает котировки на двухкомнатную квартиру площадью не менее 54 кв. м. По данным портала госзакупок, муниципалитет готов заплатить за жилье до 6,7 млн руб., 3 млн руб. из которых предоставит республиканский бюджет.

Квартира должна находиться «на удалении не более 1 км от места работы» — здания администрации, расположенного в Стерлитамаке по улице Карла Маркса, 118. Дом не может быть построен раньше 2018 года.

Итоги закупки будут подводиться 16 декабря.

Это не первая попытка районных властей купить жилье для своих нужд. Летом администрация искала жилье для своего главы за цену до 6 млн руб., но на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В начале октября администрация собиралась приобрести квартиру для своего главы за 8,7 млн руб. Владелец и учредитель ООО «Курайстрой» Алина Резяпова (единственный участник аукциона) от заключения контракта отклонилась.

Идэль Гумеров