Вологодские депутаты предложили отбирать авто за пьяную езду после первого нарушения

Законодательное собрание Вологодской области внесло в Совет законодателей пакет инициатив, предусматривающий возможность конфискации автомобиля уже при первом выявленном факте управления в состоянии опьянения, а также введение основания для отказа в регистрации транспорта за гражданами, привлекавшимися за пьяную езду. Документы размещены в электронной базе Госдумы.

Поправки предлагается внести в ст. 12.8 КоАП РФ, дополнив ее дополнительным наказанием в виде конфискации транспортного средства. Применять меру предполагается по усмотрению суда. В законопроекте уточняется, что она может касаться в том числе водителей, не имеющих или лишенных прав.

Еще одна часть предложений касается закона «О государственной регистрации транспортных средств». Авторы инициативы предлагают дополнить перечень оснований для отказа в регистрационных действиях: отказ возможен при обращении физического лица, имеющего судимость или привлекавшегося к административной ответственности за езду в состоянии опьянения.

Сейчас конфискация транспортного средства предусмотрена при повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. За первое нарушение действует штраф 45 тыс. руб. и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За управление в состоянии опьянения без прав предусмотрен административный арест на 10–15 суток, а для лиц, к которым арест не применяется,— штраф 45 тыс. руб.

Артемий Чулков