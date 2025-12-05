На СвЖД увеличили число поездов в Москву и Санкт-Петербург в новогодние выходные

На новогодние выходные на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначили дополнительные поезда до Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе СвЖД. Кроме того, увеличено число поездов в Котлас (Архангельская область), который находится в 70 км от Великого Устюга: маршрут актуален для туристов, которые хотят посетить резиденцию Деда Мороза.

Дополнительные составы уральского филиала АО «ФПК» отправятся из Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Отправления назначены на следующие даты:

№203/204 Екатеринбург — Москва: из Екатеринбурга 11 января, из Москвы 12 января;

№229/230 Пермь — Москва: из Перми 29 декабря, из Москвы 30 декабря;

№191/192 Екатеринбург — Санкт-Петербург: из Екатеринбурга 27 декабря и 2, 6 января, из Санкт-Петербурга 29 декабря и 4, 8 января;

№213/214, №501/502, №503/504 Екатеринбург — Пермь — Котлас: из Екатеринбурга 19, 26 декабря и 3 января, из Котласа 20, 27 декабря и 4 января;

№205/206 Тюмень — Котлас: из Тюмени 2 января, из Котласа 3 января;

№573/574 Тюмень — Махачкала: из Тюмени 24 декабря и 5 января, из Махачкалы 27 декабря и 8 января;

№220/219 Пермь — Новый Уренгой: из Перми 25, 27, 29 декабря, из Нового Уренгоя 27, 29, 31 декабря;

№122/121 Екатеринбург — Оренбург с 25 декабря будет курсировать ежедневно (вместо через день).

Дополнительные поезда будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть специализированные багажные купе.

Ирина Пичурина