В Норильске построят комплекс по производству щебня за 500 млн рублей

ООО «Строительная компания "Арктик инжиниринг"» (Красноярский край) намерено построить предприятие по производству щебня различных фракций в Норильске. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн руб. Компания реализует его в статусе резидента Арктической зоны РФ, сообщила корпорация «Енисейская Сибирь».

Под дробильно-сортировочный комплекс будет выделен земельный участок площадью около 3 га. Предполагается, что компания займется переработкой базальтовой руды с месторождения «Гора Двугорбая» с последующим производством щебня. Ввести предприятие в строй планируется в 2027 году.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Строительная компания "Арктик инжиниринг"» зарегистрировано в августе 2021 года в Норильске. Основной вид деятельности —строительство зданий. Учредителями указаны Галина Архипова (40%), Оксана Давыдова (40%) и Лидия Френовская (20%). В 2024 году выручка организации составила 327 млн руб., чистая прибыль — 46,4 млн руб.

Александра Стрелкова