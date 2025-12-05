Долг Рыбинска сократили на 1,2 млрд рублей

Муниципальный долг Рыбинска в текущем году уменьшился на 1 млрд 250 тыс. руб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

На 1 млрд руб. была уменьшена задолженность за газ за счет продажи газовых сетей. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Рыбинск в сентябре получил из областного бюджета 1,034 млрд руб. для погашения долгов МУП «Теплоэнерго» и «Рыбинской генерации» за газ. На эти средства впоследствии «Газпром» и выкупил сети. Также экономия позволила отдать бюджетные кредиты на сумму 250 млн руб.

«Задолженность города копилась 20 лет и досталась нам в наследство в критическом размере. Газовые долги душили предприятие теплоснабжения, приводили к аресту счетов и не позволяли полноценно заниматься обновлением сетей. Деньги, полученные от экономии на торгах и оптимизации финансов, направляем на сокращение долговых обязательств. Коммерческие кредиты не привлекаем, взятые ранее заместили бюджетными с низким процентом»,— прокомментировал господин Рудаков.

Он отметил, что сэкономленные на обслуживании долга деньги потратят на развитие и благоустройство районов города.