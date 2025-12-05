Путин объявил о запуске телеканала RT в Индии

Россия начнет вещание телеканала RT в Индии, рассказал Владимир Путин журналистам по итогам российско-индийских переговоров. Президент отметил, что канал поможет гражданам Индии лучше узнать Россию.

«Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня»,— сказал господин Путин. RT India начнет вещание 5 декабря из студийного комплекса в Нью-Дели.

Российский президент отметил, что народы двух стран «на протяжении веков проявляют искренний интерес» к традициям и культуре друг друга. РФ и Индия сотрудничают в научно-образовательной области, «по линии молодежных и общественных кругов». Регулярно в странах проходят перекрестные фестивали, увеличиваются туристические потоки.

В RT сообщили, что в эфире будут ежедневно транслироваться новостные выпуски на английском языке. Телеканал будет освещать роль Индии и России в международной политике.