Муниципальных чиновников Башкирии будут обучать работе с нейросетями

Глав городов и районов Башкирии будут обучать работе с сервисом «Нейрошлюз» — онлайн-платформой для одновременного использования технологий искусственного интеллекта. Продукт разработки ПАО «Ростелеком» представлен на уфимской Международной неделе бизнеса, на полях которой министерство цифрового развития Башкирии и компания подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и программ импортозамещения.

Как сообщает пресс-служба министерства, в рамках сотрудничества «Нейрошлюз» будет сначала вводиться как пилотный проект для муниципальных чиновников, а затем внедряться в органы государственного управления и подведомственные учреждения.

«Нейрошлюз» способен генерировать тексты, аудио, изображения, переводить информацию, создавать программный код, распознавать документы, переводить аудио и видео в текст.

Идэль Гумеров