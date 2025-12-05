Дума Ставрополья разобрала стратегию развития региона до 2036 года

Ставропольские депутаты обсудили проект Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года и на период до 2036 года. Комитет Думы по экономическому развитию и собственности под руководством Юрия Белого собрал представителей всех министерств и ведомств, участвовавших в создании документа. Министр экономического развития Антон Доронин представил стратегию, которая формирует основу для устойчивого роста экономики и улучшения жизни населения.

Стратегия охватывает развитие промышленности, социальной сферы, сельского хозяйства и туризма. Депутаты отметили приоритеты: модернизацию транспорта, улучшение экологии, поддержку малого бизнеса и внедрение технологий. Документ акцентирует привлечение инвестиций, создание рабочих мест, рост конкурентоспособности и экспорта продукции края.

Законодатели сосредоточились на целевых показателях. Стратегия предусматривает 53 индикатора к 2036 году, включая ВРП до 1,8 млн руб. на человека, рост инвестиций в основной капитал в 5 раз и экспорт до 202,3 млн долларов. Планируют увеличить доходы населения на 86% к уровню 2020 года, вдвое поднять вовлеченность молодежи в волонтерство и снизить износа коммунальной инфраструктуры до 67,3%.

Депутаты потребовали уточнить социально-демографические цели, прогноз ВРП и доходов. Они задали вопросы по предпринимательству, переработке, наукоемким производствам, программам для восточных районов и спорту. Юрий Белый поручил министерствам подготовить детальные ответы для комитета.

Стратегия синхронизирована с федеральным законом о стратегическом планировании и национальными целями. Государственные программы обеспечат финансирование проектов. Белый назвал документ ключевым для власти, депутатов и бизнеса: он учитывает мнения всех сторон и запускает четкую программную работу на благо жителей.

Депутаты также рассмотрели законопроект о соглашениях края с муниципалитетами для целевых закупок. Механизм работает годами и доказал эффективность. В совещании участвовали вице-спикеры Виктор Гончаров и Дмитрий Судавцов, депутаты Игорь Лавров, Дионис Айтов, Андрей Битаров, Юрий Кирдяшев, Юрий Скворцов, Юрий Гонтарь, а также министерства, прокуратура, Контрольно-счетная палата и общественность.

Стратегию разработали по поручению губернатора Владимира Владимирова еще в мае 2025 года, после его Послания. Край утвердил ее 26 ноября, но Дума дорабатывает детали. Проект вписывается в предыдущую стратегию до 2035 года.

Станислав Маслаков