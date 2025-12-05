Суд приостановил работу предприятий семьи Ильи Штокмана

По итогам проверок Росприроднадзора суд приостановил на 50 суток работу трех юрлиц, связанных с семьей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиненного в получении особо крупной взятки. Компании ООО «Ренесенс-НН», ФПК «Ресурс-Сервис» и ООО «Вектор» нарушили требования охраны окружающей среды при обращении с отходами производства (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ), уточнили в ведомстве.

Эти компании работают в водоохранной зоне Кстовского района Нижнего Новгорода. В Росприроднадзоре сообщили, что земельные участки в водоохранной зоне Волги на территории компаний оказались захламлены, а отходы IV и V классов опасности размещены на необорудованных площадках. Нарушения угрожают жизни и здоровью граждан, окружающей среде и реке, отметили в Росприроднадзоре.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «ФПК «Ресурс-Сервис» и ООО «Вектор» является Олег Штокман — отец Ильи Штокмана. Компании зарегистрированы на набережной Гребного канала. Ранее суд приостановил на 45 суток деятельность ООО «Бетонный завод Вектор» — семейного бизнеса Штокманов за нарушения условий временного накопления отходов. Руководство завода жаловалось на переизбыток проверок, расценив их как попытку передела бизнеса.

Илье Штокману инкриминировали взятку 55 млн руб. По фабуле дела, в 2022 году деньги за покровительство передал застройщик, который строил по муниципальному заказу жилье для расселения аварийного фонда в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев