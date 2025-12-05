Зарубежные СМИ: Чем обернется участие Израиля в «Евровидении-2026»?

Европейский вещательный союз оставил Израиль в списке участников «Евровидения-2026». Несколько государств призывали провести голосование о допуске страны на конкурс из-за войны в Газе. В результате Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения в знак протеста решили не участвовать в «Евровидении». Самый масштабный бойкот за всю историю состязания обсуждают на страницах мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран представительница Израиля Юваль Рафаэль

Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters представительница Израиля Юваль Рафаэль

Организаторы «Евровидения» уже заявили, что приняли новые правила, которые не позволят правительствам влиять на конкурс, пишет Reuters. Ужесточения касаются проведения рекламных кампаний для артистов, речь о поддержке исполнителей со стороны государств. Кроме того, снова вводится голосование профессионального жюри на этапе полуфинала. А зрителям конкурса будет разрешено отдавать не больше 10 голосов за кандидата вместо традиционных 20. Сразу после этого испанские, голландские, ирландские и словенские вещатели объявили, что отказываются от участия в «Евровидении», поскольку мероприятие используется в политических целях и противоречит нейтральному статусу песенного состязания. Певцы из этих стран в будущем году на конкурс не поедут, а телеканалы не будут его транслировать.

Израиль назвал демарш «культурным бойкотом» и позором для этой четверки стран. Associated Press пишет, что ситуация несет риски как для сцены, так и для финансирования «Евровидения». Ведь Испания входит в топ-5 стран с самым крупным взносом в бюджет конкурса, а отказ Ирландии означает уже репутационный ущерб. Представители страны становились победителями рекордные семь раз. Такого же результата смогла добиться только Швеция. Споры по поводу участия Израиля также грозят омрачить возвращение в следующем году Болгарии, Молдовы и Румынии. Эти три страны временно брали паузу по финансовым и творческим причинам.

На «Евровидении» 2025 года представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла второе место с песней «Новый день настанет», напоминает CNN. Девушка пережила нападение «Хамас» 7 октября в 2023-м. Она рассказывала, что притворялась мертвой, чтобы спастись от боевиков. По мнению критиков, именно ее история обеспечила ей симпатии аудитории и высокие баллы. Впрочем, главный факт, который вызвал у многих возмущение, — это масштабная рекламная кампания, оплаченная правительствам Израиля, призывающая голосовать за песню Рафаэль. Эта агитация могла искусственно подстегнуть успех исполнителя.

2026 год будет для «Евровидения» юбилейным — конкурсу исполняется 70. Запланированы грандиозные празднования и вечеринки. Но, кажется, шоу снова будет окутано политическими спорами. The Telegraph пишет, что к бойкоту планируют присоединиться Бельгия и Португалия.