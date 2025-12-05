Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новогоднюю ночь включили в меню

Какую праздничную программу приготовили московские рестораны

Роскошные блюда и приглашенные звезды ждут москвичей в ресторанах в новогоднюю ночь. Стоимость билета на такое мероприятие варьируется от 10 тыс. руб. до 235 тыс. руб. В некоторых заведениях мест уже почти не осталось, выяснил “Ъ FM”. Как столичные рестораны будут развлекать гостей в новогоднюю ночь? И есть ли еще шанс забронировать столик? Об этом — Юлия Савина.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Новогодняя ночь в ресторане с живой музыкой и изысканными блюдами уже стала традицией для состоятельных москвичей. Бронировать столики начинают уже осенью, поэтому свободных мест почти не осталось, говорят собеседники “Ъ FM”. В «Турандоте», например, полностью выкуплен «Серебряный зал», билет на одного человека там обходился в 95 тыс. руб. Еще можно успеть занять место во «Флорентийском дворике», говорят, оттуда лучше видно сцену. На ней будут выступать Ани Лорак и группа «Моральный кодекс», цена вопроса — 235 тыс. руб. на человека. Намного скромнее ценник в сети ресторанов «Чайхона №1» — от 10 тыс. руб., и билетов тоже осталось мало, рассказала директор по маркетингу заведения Полина Этлис: «Конечно, это предложение пользуется спросом. Очень активно им начали интересоваться уже в октябре, особенно постоянные гости. На данный момент почти все билеты проданы, наверное, процентов 20 осталось. В программу входят новогодний стол с закусками, горячее на выбор, традиционные хачапури и напитки, обязательно — игристое. Всегда можно сделать какой-то дополнительный заказ с черной икрой, крабами. В наших ресторанах будет программа: диджей, кавер-группы, Дед Мороз, Снегурочка, ведущие и конкурсы. Мы уже не первый год разыгрываем iPhone. Для детей предусмотрены отдельная анимация, детские столы и подарки».

Предприниматели — о новогодних корпоративах

В легендарном White Rabbit уже по традиции гостей ждет особенное праздничное меню от шефа Владимира Мухина. Попробовать авторские закуски и специальные горячие блюда с видом на праздничный город можно за 45-150 тыс. руб. Посетители также примут участие в розыгрыше призов и увидят выступление Дмитрия Маликова. А в одном из ресторанов Александра Раппопорта на сцену выйдет Лолита, говорит пиар-директор сети Екатерина Надеева: «В этом году пять заведений — "Живаго", "Белуга", "Восход", Erwin и "Erwin.Река" — устраивают масштабную новогоднюю программу с приглашением звезд. Выступит Лолита, диджей, будут танцы до утра. В ресторане "Восход" планируется выступление ВИА "Самоцветы" и кавер-группы "Мамульки бенд". В "Живаго" будут подаваться блюда советской кухни, предусмотрено музыкальное сопровождение.

Стоимость новогодней программы в этом году от 55 тыс. руб. до 100 тыс. руб.».

Для тех, кто все же не готов выбираться из дома в новогоднюю ночь, но при этом не хочет лишать себя изысканных блюд, есть альтернатива. Некоторые заведения могут взять на себя готовку и доставить блюда до двери. В выигрыше останутся все, говорит основатель и совладелец ресторанов «Горыныч» и «Северяне» Илья Тютенков: «Хотелось бы, чтобы наши сотрудники по-человечески отметили Новый год в кругу своих близких. Регулярно у нас все рестораны делают что-то интересное к новогоднему столу: закуски, большие горячие блюда, которые сложно приготовить в домашних условиях, так как не хочется тратить время и силы. Мы это все дело предлагаем уже много лет подряд. Все очень доступно, много позиций. Объем блюд зависит от того, на какую компанию они рассчитаны. Заказы можно сделать онлайн».

Сколько зарабатывают аниматоры в Новый год

Причем, как говорят собеседники “Ъ FM”, многие москвичи уже разместили заказы вплоть до Старого Нового года 14 января. В топах запросов — неизменные оливье и запеченная курица.

Юлия Савина

