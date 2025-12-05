Новогоднюю ночь включили в меню

Роскошные блюда и приглашенные звезды ждут москвичей в ресторанах в новогоднюю ночь. Стоимость билета на такое мероприятие варьируется от 10 тыс. руб. до 235 тыс. руб. В некоторых заведениях мест уже почти не осталось, выяснил “Ъ FM”. Как столичные рестораны будут развлекать гостей в новогоднюю ночь? И есть ли еще шанс забронировать столик? Об этом — Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Новогодняя ночь в ресторане с живой музыкой и изысканными блюдами уже стала традицией для состоятельных москвичей. Бронировать столики начинают уже осенью, поэтому свободных мест почти не осталось, говорят собеседники “Ъ FM”. В «Турандоте», например, полностью выкуплен «Серебряный зал», билет на одного человека там обходился в 95 тыс. руб. Еще можно успеть занять место во «Флорентийском дворике», говорят, оттуда лучше видно сцену. На ней будут выступать Ани Лорак и группа «Моральный кодекс», цена вопроса — 235 тыс. руб. на человека. Намного скромнее ценник в сети ресторанов «Чайхона №1» — от 10 тыс. руб., и билетов тоже осталось мало, рассказала директор по маркетингу заведения Полина Этлис: «Конечно, это предложение пользуется спросом. Очень активно им начали интересоваться уже в октябре, особенно постоянные гости. На данный момент почти все билеты проданы, наверное, процентов 20 осталось. В программу входят новогодний стол с закусками, горячее на выбор, традиционные хачапури и напитки, обязательно — игристое. Всегда можно сделать какой-то дополнительный заказ с черной икрой, крабами. В наших ресторанах будет программа: диджей, кавер-группы, Дед Мороз, Снегурочка, ведущие и конкурсы. Мы уже не первый год разыгрываем iPhone. Для детей предусмотрены отдельная анимация, детские столы и подарки».

В легендарном White Rabbit уже по традиции гостей ждет особенное праздничное меню от шефа Владимира Мухина. Попробовать авторские закуски и специальные горячие блюда с видом на праздничный город можно за 45-150 тыс. руб. Посетители также примут участие в розыгрыше призов и увидят выступление Дмитрия Маликова. А в одном из ресторанов Александра Раппопорта на сцену выйдет Лолита, говорит пиар-директор сети Екатерина Надеева: «В этом году пять заведений — "Живаго", "Белуга", "Восход", Erwin и "Erwin.Река" — устраивают масштабную новогоднюю программу с приглашением звезд. Выступит Лолита, диджей, будут танцы до утра. В ресторане "Восход" планируется выступление ВИА "Самоцветы" и кавер-группы "Мамульки бенд". В "Живаго" будут подаваться блюда советской кухни, предусмотрено музыкальное сопровождение.

Стоимость новогодней программы в этом году от 55 тыс. руб. до 100 тыс. руб.».

Для тех, кто все же не готов выбираться из дома в новогоднюю ночь, но при этом не хочет лишать себя изысканных блюд, есть альтернатива. Некоторые заведения могут взять на себя готовку и доставить блюда до двери. В выигрыше останутся все, говорит основатель и совладелец ресторанов «Горыныч» и «Северяне» Илья Тютенков: «Хотелось бы, чтобы наши сотрудники по-человечески отметили Новый год в кругу своих близких. Регулярно у нас все рестораны делают что-то интересное к новогоднему столу: закуски, большие горячие блюда, которые сложно приготовить в домашних условиях, так как не хочется тратить время и силы. Мы это все дело предлагаем уже много лет подряд. Все очень доступно, много позиций. Объем блюд зависит от того, на какую компанию они рассчитаны. Заказы можно сделать онлайн».

Причем, как говорят собеседники “Ъ FM”, многие москвичи уже разместили заказы вплоть до Старого Нового года 14 января. В топах запросов — неизменные оливье и запеченная курица.

Юлия Савина