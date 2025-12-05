Вероятность банковского кризиса в России оценили как среднюю

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о рисках банковского кризиса в России. Кризис может наступить до октября 2026 года, но риск оценивается как средний, пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП.

Согласно докладу, кризис может начаться, если доля проблемных активов превысит 10%, если клиенты начнут массово снимать средства или потребуется реорганизация значительной части банков. Хотя эти условия пока не выполнены, рост числа «плохих» кредитов (с просрочкой больше 90 дней и низкой вероятностью возврата) указывает на риск кризиса в будущем. По данным БКИ «Скоринг бюро», на октябрь 2024 года объем просроченных долгов достиг 2,3 трлн руб., увеличившись в 1,6 раза с начала года.

Ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов объяснил «Известиям», что ухудшение качества необеспеченных потребительских кредитов, выданных во второй половине 2023 года и начале 2024 года по высоким ставкам, стало одной из причин роста доли «плохих» долгов. Также начинают проявляться риски по старым ипотекам, оформленным на пике спроса на льготные программы.

Федор Сидоров, частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования», добавил, что сокращение выпуска и прибыли в реальном секторе на фоне высоких ставок может привести к росту неплатежей по корпоративным кредитам. Это может ухудшить достаточность капитала банков и вызвать нервозность вкладчиков.

В Центробанке «Известиям» заявили, что не видят оснований ожидать банковского кризиса. По мнению регулятора, сейчас проявились главным образом риски в рознице. В необеспеченном сегменте просрочка с начала года достигла 12,9%, но почти все эти ссуды покрыты резервами. По корпоративному портфелю ЦБ также не видит существенных проблем: доля «плохих» кредитов не превышает 5%, они тоже закрыты резервами и залогами.