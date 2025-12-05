В Альметьевске задержали женщину, оставившую в подъезде новорожденного

В Альметьевске полицейские задержали 55-летнюю женщину, оставившую своего внука в подъезде многоэтажного дома на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Младенец родился дома у 25-летней дочери задержанной, которая не состояла на учете в женской консультации и не планировала воспитывать третьего ребенка из-за сложного материального положения.

По версии следствия, совместно с матерью она решила оставить ребенка в ближайшей больнице, но мать посчитала там слишком многолюдно и оставила младенца в подъезде дома. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Анна Кайдалова