Задержан первый замглавы Энгельса Евгений Шпольский

В администрации Энгельсского района задержали первого заместителя главы Евгения Шпольского. Это случилось во время заседания штаба по благоустройству, сообщил «Ъ» знакомый с ситуацией источник

Задержание провели сотрудники Следственного комитета и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По предварительным данным, оно связано с распределением земельных участков многодетным семьям.

В СКР произошедшее пока не прокомментировали.

Никита Маркелов