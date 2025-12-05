В Волгоградской области мужчина подорвался на боеприпасе времен ВОВ

Накануне в городе Фролово Волгоградской области погиб местный житель, подорвавшийся на боеприпасе времен Второй мировой. Тело с характерными травмами обнаружили в здании ДРСУ-4 на улице Геологов. 64-летний мужчина работал там водителем, сообщает издание V1.RU.

Предположительно погибший был «черным копателем» и искал боеприпасы на местах боев времен Сталинградской битвы. Вчера в обеденный перерыв житель Фролово якобы пришел в ангар, чтобы распилить свою находку — по неподтвержденным данным, минометную мину. После боеприпас сдетонировал, мужчина скончался на месте происшествия.

Находившиеся в здании ДРСУ-4 сотрудники не пострадали. После на место приехали оперативные службы и следователи. Проводится процессуальная проверка по факту гибели человека.

Марина Окорокова