В Челябинске изъяли безакцизный табак и алкоголь на 2,5 млн рублей

В Челябинске полицейские изъяли немаркированный алкоголь и табак на сумму около 2,5 млн руб. Образцы направили на экспертизу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Операцию проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. В двух гаражных боксах в Советском районе они обнаружили 12 тыс. единиц немаркированного табака и 1 тыс. бутылок с алкоголем. Общая стоимость изъятого составляет не менее 2,5 млн руб.

По данным полиции, противоправную деятельность организовала 54-летняя горожанка с сообщником. С начала 2025 года они хранили нелегальный товар для получения дохода. Собранные оперативниками материалы станут основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ).

Виталина Ярховска