Бывшие миноритарии Ярославского радиозавода добились переоценки акций

Бывшие миноритарные акционеры ПАО «Ярославский радиозавод» добились в арбитражных судах дополнительных выплат за привилегированные акции, проданные АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем». Решения размещены в картотеке арбитражных дел.

Фото: Правительство Ярославской области

Как следует из решений, в 2022 году корпорация приобрела более 75% акций ярославского предприятия. В соответствии с законом «Об акционерных обществах» покупатель подготовил обязательное предложение о приобретении акций ПАО. Цена одной привилегированной акции, определенная экспертизой, составила 3 334,58 руб., обыкновенной акции — 11 432,36 руб. В том же году один из акционеров обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском о признании недостоверной величины рыночной стоимости выкупленных акций и взыскании убытков. Он представил другую экспертизу с оценкой привилегированной акции выше, чем у покупателя (7 704 руб.).

В ходе заседания были проведены две судебные экспертизы. Повторная экспертиза установила стоимость одной обыкновенной акции ниже первоначальной оценки, а привилегированной — выше. Суд признал законной стоимость обыкновенной акции в 9 182 руб., привилегированной — 4 160 руб. В связи с этим суд в августе 2024 года постановил взыскать с АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» 482 871 руб. убытков в пользу истца. Ответчик обжаловал решение, однако оно устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, последнее определение Арбитражный суд Волго-Вятского округа вынес 24 сентября 2025 года.

Вслед за этим в суд начали обращаться и другие бывшие держатели привилегированных акций Ярославского радиозавода. В решении от 1 декабря 2025 года суд взыскал с корпорации в пользу двух бывших миноритариев 54 182,20 руб. и 66 033,60 руб., а также проценты за пользование чужими деньгами. Ответчик признал иск и не возражал против его удовлетворения.

Антон Голицын