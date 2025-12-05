Российский рынок акций превысил 2700 пунктов впервые с конца ноября

Индекс Мосбиржи достиг 2707 пунктов впервые с 24 ноября. В 12:47 мск рынок акций рос на 1,56%, до 2698 пунктов. Это следует из данных площадки.

Среди лидеров роста — бумаги алмазодобывающей компании АЛРОСА (+3,56%), Московского кредитного банка (+2,96%) металлургической компании НЛМК (+2,67%), «Норникеля» (+2,65%) и MD Medical Group (+2,65%). Сильнее всего падают акции VK (–0,45%) и «Ренессанса» (–0,14%). Индекс РТС растет на 1,54%, до 1104 пунктов.

В то же время укрепляется рубль. По данным Investing.com, курс доллара на Foreх падает на 3,07%, до 74,8 руб. До такого значения он опустился впервые с февраля 2023 года.