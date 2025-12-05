Гладков: в Белгородской области провели 12 тысяч учений по гражданской обороне

В Белгородской области с начала специальной военной операции провели более 12 тыс. учений по гражданской защите, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В своем утреннем обращении он рассказал о мерах подготовки к нейтрализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

С 1 октября 2025 года в области провели более 120 учений. Вячеслав Гладков подчеркнул, что работа по анализу текущей обстановки и прогнозированию негативных последствий ведется ежедневно. «Хотелось бы избежать этих ситуаций, но мы — прифронтовой регион и должны быть готовы к любому, даже самому сложному событию»,— сказал губернатор.

Сценарии учений включают ликвидацию аварий в системах тепло- и водоснабжения, развертывание мобильных тепловых пунктов для обогрева, эвакуацию людей из лифтов при отключении электроэнергии и сброс воды из инженерных систем. В учениях участвуют сотрудники администраций муниципальных образований, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, представители МЧС России, силовых структур и самообороны.

Алина Морозова