Половина опрошенных россиян решила провести январские праздники в путешествиях

Каждый второй житель России отправится в путешествие на новогодних каникулах, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Авито Путешествия» и «Авито Реклама» среди 10 тыс. человек (есть в распоряжении «Ъ»). Средний бюджет на такую поездку составляет около 55 тыс. руб. на человека. Наиболее распространенный сценарий отдыха — поездка к родственникам или друзьям, также популярен досуг на даче, в санатории или спа.

Среди основных мотивов путешествий опрошенные выделяют желание сменить обстановку и провести время с близкими. Значительная доля участников опроса подчеркивает важность морального восстановления. На решение поехать также влияют финансовые возможности, погодные условия и наличие подходящих предложений. Чаще всего о выгодных вариантах россияне узнают от знакомых, но заметную роль играет и онлайн-реклама, особенно на маркетплейсах.

«Авито» отмечает рост интереса к бронированиям на праздничный период: спрос на загородные дома увеличился более чем наполовину, а количество посуточных квартир выросло почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Лидерами по бронированию квартир стали Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан и Ставрополье. Наибольший рост спроса фиксируется в регионах, где ранее туристическая активность была ниже — среди них Рязанская, Ульяновская и Волгоградская области.

Для отдыха за городом россияне чаще выбирают Карелию, Карачаево-Черкесию, Краснодарский край, Ярославскую область и Адыгею. Заметнее всего интерес к загородным домам вырос в Рязанской, Свердловской, Костромской областях, а также в Крыму и Тульской области.