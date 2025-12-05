«Отчасти это повысит привлекательность российского рынка»

Центробанк снимает валютные ограничения на переводы за рубеж. Лимиты перестанут действовать с 8 декабря, говорится в сообщении регулятора. Там уточняется, что речь о запретах, которые действовали с весны 2022 года. Тогда регулятор установил лимит в $10 тыс. в месяц на банковские переводы за границу и $5 тыс. — через системы денежных переводов. Впоследствии требования смягчили. С июля 2022-го лимиты составляли $1 млн для банковских платежей и $10 тыс. — для систем переводов. Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов прокомментировал решение Центробанка.

— Честно говоря, в самом пресс-релизе, в новости, которая опубликована на сайте Банка России, до конца непонятно, что именно отменяется. Буквально в тексте говорится, что, учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц-нерезидентов из дружественных стран. Понятно, что ограничения на перевод средств за рубеж действуют у нас несколько лет, и последний раз ЦБ их сохранял еще на полгода 26 сентября. Тогда говорилось, что эти лимиты будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно. Граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран, пока действовали эти лимиты, по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Если ЦБ отменяет эти ограничения, то по этой логике получается, что с 8 декабря граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран смогут перевести на любые счета в зарубежных банках более этой суммы.

Следующее: сохраняются лимиты на перечисление через систему денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в любой другой иностранной валюте. Сумма переводов определяется по официальному курсу, тут всем все понятно. Опять же, получается, если ограничения снимаются, значит, теперь через систему денежных переводов за месяц граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран могут переводить более $10 тыс. или эквивалент в валюте. Выходит, что никаких нововведений нет, потому что физические лица-нерезиденты, которые работают в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Дальше что? Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для неработающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических и физических лиц. То есть с 8 декабря по 7 июня будет действовать этот лимит, тут ничего не поменялось. Вроде бы могли поменяться операции, которые проводятся с так называемыми новыми деньгами. Ведь мы знаем, что Российская Федерация ввела так называемые счета типа «Ин». Центральный банк говорит, что указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Вместе с тем ЦБ не уточняет список дружественных и недружественных стран. Наверное, такой список формировать будет правительство Российской Федерации.

То есть тут регулятор тактично уходит в сторону и говорит о том, что этот список и ранее был известен. Министерство иностранных дел можно также об этом спросить, если мы хотим дополнительно понять, кто туда входит, а кто нет. Получается, что если мы в лоб читаем то, что написано, то вся суть нововведений сводится к тому, что прежние лимиты на переводы денежных средств в $1 млн и $10 тыс. за месяц отменены. Теперь граждане России и нерезиденты из дружественных стран могут переводить более этих сумм. Отчасти эта новость повысит привлекательность российского рынка. Фондовый рынок на нее уже реагирует дополнительным ростом. То есть игроки понимают, что какие-то свежие деньги могут прийти, но здесь нельзя однозначно опираться только на решение ЦБ, потому что есть еще пресловутый мирный трек из заявления Ушакова. Так что 1,2%, которые прибавляет индекс Мосбиржи, наверное, это такой комбинированный эффект.