В США с начала 2025 года сократили более 1 млн сотрудников

Американские работодатели с начала года до ноября включительно сократили 1,17 млн сотрудников. Такие данные привела консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas.

Это рекордный показатель с пандемийного 2020 года — тогда за первые 11 месяцев было сокращено 2,2 млн человек. В сравнении с тем же периодом 2024-го число сокращенных в этом году увеличилось на 54%. Одновременно с этим уменьшилось число принятых на работу — на 35% в сравнении с первыми 11 месяцами 2024-го, до 762 тыс.

При этом к концу года темпы роста числа уволенных замедлились. В ноябре в США было сокращено 71,3 тыс. работников — на 24% больше, чем годом ранее. «Планы сокращений снизились в прошлом месяце, это положительный признак»,— отметил старший вице-президент компании Эндрю Челленджер.

Challenger, Gray & Christmas объясняет рост сокращений в 2025 году рядом факторов. Среди них — влияние на рынок труда распространения искусственного интеллекта, реструктуризации во многих корпорациях, негативное воздействие на компании повышения импортных пошлин администрацией Дональда Трампа. Еще одна причина — «воздействие DOGE»: создание в администрации Департамента эффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который проводил массовые сокращения госслужащих и подрядчиков правительства. По оценке Challenger, Gray & Christmas, это привело к сокращению 293,8 тыс. сотрудников.

Яна Рождественская