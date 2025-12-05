В Самарской области задержаны члены ОПГ кибермошенников, похитивших у жителей РФ 200 млн рублей

Сотрудники УБК МВД России совместно с киберполицией из Москвы, Ростовской и Самарской областей задержали участников преступной группы, подозреваемых в более чем 600 преступлениях в 78 регионах страны. Среди задержанных оказались разработчик и администратор программы NFCGate, используемой для кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступники распространяли вирус через WhatsApp и Telegram, маскируя его под приложения госорганизаций или банков. Это позволяло им обналичивать средства с карт без ведома владельцев. Атака начиналась с телефонного звонка, во время которого жертву убеждали установить файл, замаскированный под банковское приложение. Для авторизации потерпевшие должны были поднести карту к смартфону и ввести ПИН-код: это позволило злоумышленникам получить доступ к деньгам. Ущерб от действий преступников превысил 200 млн руб.

В расследовании преступлений силовикам помогли специалисты АО «Лаборатория Касперского», а силовую поддержку при задержании оказали сотрудники Росгвардии. Следственное управление УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственные действия продолжаются.

Георгий Портнов