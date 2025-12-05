Экс-директора и бухгалтера детдома в Арзамасе отправят в колонию за присвоение
Бывший директор детского дома-интерната в Арзамасе Наталья Сорокина и главный бухгалтер Татьяна Блохина признаны виновными в присвоении денег госучреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Их приговорили к реальным срокам заключения, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 5 декабря 2025 года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд установил, что с 2019 по 2022 год бывший директор лично, а также через главного бухгалтера требовала с подчиненных излишне начисленные премии. Общая сумма ущерба превысила 30 млн руб.
Бывшему директору суд назначил 6,5 года, главному бухгалтеру — четыре года колонии общего режима. Также первой запрещено занимать госдолжности сроком на 2,5 года, второй — на полтора года.
По данным ЕГРЮЛ, Наталья Сорокина занимала должность директора с декабря 2014 по сентябрь 2022 года.