Экс-директора и бухгалтера детдома в Арзамасе отправят в колонию за присвоение

Бывший директор детского дома-интерната в Арзамасе Наталья Сорокина и главный бухгалтер Татьяна Блохина признаны виновными в присвоении денег госучреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Их приговорили к реальным срокам заключения, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 5 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2019 по 2022 год бывший директор лично, а также через главного бухгалтера требовала с подчиненных излишне начисленные премии. Общая сумма ущерба превысила 30 млн руб.

Бывшему директору суд назначил 6,5 года, главному бухгалтеру — четыре года колонии общего режима. Также первой запрещено занимать госдолжности сроком на 2,5 года, второй — на полтора года.

По данным ЕГРЮЛ, Наталья Сорокина занимала должность директора с декабря 2014 по сентябрь 2022 года.

Галина Шамберина