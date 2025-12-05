Три человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе в Кузбассе

Три человека погибли в ДТП на 529-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщило главное управление МВД по региону.

По данным ведомства, предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Sitrak. После удара легковушку отбросило на двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль FAW.

В ДТП погибли трое пассажиров отечественного автомобиля, его водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Александра Стрелкова