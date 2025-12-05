Основной долг «Крыльев Советов» перед «РТ-Капитал» планируется выплатить до конца года

Большая часть задолженности самарского футбольного клуба «Крылья Советов» перед ООО «РТ-Капитал» (структура Ростеха) будет погашена до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии в пятницу, 5 декабря.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Это не повлияет на спортивные результаты. Но, отдав долг, мы поступим справедливо», — отметил глава региона.

О долге «Крыльев Советов » перед «РТ-Капитал» стало известно в январе 2025 года. Изначально компания сообщила о том, что клуб не вернул 897 млн руб. (сумма помощи, оказанной ранее команде), причем срок выплаты долга истек еще в 2016 году. В связи с этим ООО «РТ-Капитал» обратилось с иском в суд. Позже сумма требований увеличилась до 923 млн руб.

В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «РТ-Капитал». «Крылья Советов» обжаловали это решение, но оно было оставлено в силе.

Георгий Портнов